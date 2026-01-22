Jour fixe du cinéma – „Jeunes Mères“

Delphi Arthaus Kino Stuttgart Tübinger Straße 6, 70178 Stuttgart

Jessica (Babette Verbeek), Perla (Lucie Laruelle), Julie (Elsa Houben), Ariane (Janaïna Halloy Fokan) und Naïma (Samia Hilmi) leben in einem Heim für junge Mütter. Dort finden sie Unterstützung im Alltag und Raum, sich auf ihr neues Leben einzustellen. Als Teenager stehen sie vor der Herausforderung, Verantwortung zu übernehmen – für sich selbst und für ihr Kind. Trotz unterschiedlicher Hintergründe verbindet sie der Wunsch nach einem Neuanfang und der Hoffnung auf eine Zukunft jenseits der bisherigen Lebensumstände.

Delphi Arthaus Kino
