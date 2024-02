Tanzworkshop mit Marine Colard

Inspiriert von der Choreografie von „Le Tir Sacré“ – einem 50-minütigen Tanzstück, das sich mit der Musikalität des Sportkommentars beschäftigt –, gibt die französische Choreografin Marine Colard Einblicke in ihre Arbeit. Für die Teilnehmer*innen des Workshops ist die Aufführung des Stücks am nächsten Abend (12.03., 19.30 Uhr) im Theaterhaus kostenlos.

Marine Colard ist Schauspielerin, Tänzerin und Choreografin. Nach einem Master in Métiers des arts et de la culture, entschied sie sich für eine Schauspiel- und Tanzausbildung. Dafür belegte sie verschiedene Kurse an mehreren Schulen in Paris, Amsterdam und Montreuil. Im April 2017 gründete sie Petite Foule Production. Ihre in Burgund ansässige Kompanie ermöglicht ihr eine Arbeit rund um das Alltägliche sowie an der Schnittstelle zwischen Theater und Tanz.

In letzter Zeit arbeitete sie als Choreografin mit dem Komponisten Benjamin Dupé für sein Stück „Marelle / que les corps modulent!“ (Dijon,Théâtre de Caen) zusammen. Seit September 2023 bis Juni 2026 ist sie assoziierte Künstlerin am Théâtre d'Auxerre. Marine Colard lebt in Paris und Talcy (Loiretal).

Sprache: Frz./Engl.

Ab 14 Jahren