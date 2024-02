„Le Tir Sacré“ – Der heilige Schuss

Mit „Le Tir sacré“ werden die Französischen Wochen eröffnet. Das Stück der französischen Choreografin Marine Colard (50 Min.) ist ein Duett, das mit der Musikalität des Sportkommentars spielt. Das Stück verbindet choreografische und textliche Herausforderungen miteinander und erforscht dabei die Verbindungen zwischen der Geste und dem Sportkommentar. Welche Beziehung besteht zwischen der Leistung der Athletin und dem manchmal dramatischen und überschwänglichen Kommentar des Journalisten? „Le Tir Sacré“ ist ein Oszillieren zwischen der minutiösen Dekonstruktion der Körperlinien und der Dekontextualisierung der Worte. Wie weit wird sich dieses Duo in dieser Eskalation für immer mehr Leistung, für immer mehr Emotionen wagen?

Das Stück wurde in Frankreich bereits mehr als 50 Mal aufgeführt u.a. beim Festival d’Avigon.

Tanz: Marine Colard, Esse Vanderbruggen; Kommentare: Werner Kolk, Dramaturg (Theater Lockstoff) und deutsche Stimme bei Eurosport

Marine Colard ist Schauspielerin, Tänzerin und Choreografin. Nach einem Master in Métiers des arts et de la culture, entschied sie sich für eine Schauspiel- und Tanzausbildung. Dafür belegte sie verschiedene Kurse an mehreren Schulen in Paris, Amsterdam und Montreuil. Im April 2017 gründete sie Petite Foule Production. Ihre in Burgund ansässige Kompanie ermöglicht ihr eine Arbeit rund um das Alltägliche sowie an der Schnittstelle zwischen Theater und Tanz.

In letzter Zeit arbeitete sie als Choreografin mit dem Komponisten Benjamin Dupé für sein Stück „Marelle / que les corps modulent!“ (Dijon,Théâtre de Caen) zusammen. Seit September 2023 bis Juni

2026 ist sie assoziierte Künstlerin am Théâtre d'Auxerre. Marine Colard lebt in Paris und Talcy (Loiretal).

Mit Begrüßung durch die Schirmherren der Französischen Wochen Dr. Fabian Mayer (Erster Bürgermeister der Landeshauptstadt Stuttgart) und Gaël de Maisonneuve (Generalkonsul Frankreichs in Deutschland und Leiter des Institut français Stuttgart).