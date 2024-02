Kosmopolitische Geschwister – Klaus und Erika Mann

Eine Lecture Performance von und und mit Petra Weimer & Boris Ben Siegel, Design Konzept: Roxana NG Kreis

Sie waren jung, berühmt und vor allem verwöhnt. Als Klaus und Erika Mann 1931 einen Reiseführer über die Riviera verfassten, über das wilde Marseille, das mondäne Cannes und den großen Reiz von Nizza, ahnte Klaus noch nichts von den Zeiten, die ihn als Exilant wieder an die Côte d’Azur bringen sollten.

Denn eines Tages stieg er auf einer seiner ruhe- und rastlosen Reisen 1935 auch in der Villa Rivoli in Nizza ab. Ohne Erika. Denn es waren schwierige Zeiten. Und sie waren oft nur noch durch Briefe miteinander verbunden. Aber er hätte sie so gern bei sich gehabt…

Nun begegnen sich die beiden als Geister wieder und schwelgen in Erinnerungen. Schnell wird der übermächtige Vater, der Zauberer zum Thema. Präsent sind die mutigen politischen Aktivitäten. Erikas Kabarett „Pfeffermühle“ und Klaus’ antifaschistische Zeitschrift „Die Sammlung“.

Sie können zusammen über den Schmerz lachen, den Klaus durch seine Liebhaber erfahren musste, weil sie am Ende immer nur Liebhaber blieben. Oder über die Ehen die Erika mit Männern führte, während sie mit Frauen das Bett teilte.

Auch die Verhinderung der Herausgabe von Klaus Manns Roman „Mephisto“ bearbeiten die Beiden und das Problem der Zerrüttung durch sein Drogenproblem.

„ Welche versunkenen Abenteuer und Leidenschaften haben unser Wesen geformt ? “ (Klaus Mann, Der Wendepunkt)