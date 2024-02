Table-Stamm-Tisch

Jeweils am 2. Dienstag der ungeraden Monate treffen sich Freunde der französischen Sprache, Kultur und Lebensart zu einem zwanglosen Austausch. (Diesen Monat ausnahmsweise am 3. wegen der Französischen Wochen.) Wir berichten, diskutieren und plaudern von und über das, was uns mit unserem Nachbarland verbindet. Dazu gibt’s zu trinken und zu essen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Der nächste Termin: Dienstag, 19. März 2024, ab 18 Uhr im Restaurant Roberts, Breitscheidstraße 4, 70174 Stuttgart.