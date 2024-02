Im Abseits? Sportlerinnen zwischen Anerkennung und Diskriminierung in den USA, Frankreich und Deutschland

Leistungssportlerinnen untergraben gängige Geschlechtervorstellungen in vielerlei Hinsicht. Lange galten sporttreibende Frauen als schlicht unweiblich und noch heute müssen sie in ihrer Kleidung und Aufmachung oft typischen Klischees entsprechen, um überhaupt Sponsoren zu finden. Welche, durchaus auch positiven Entwicklungen, gab es in den letzten Jahren in den USA und Europa? Ausgehend von einer Episode der ARTE-Serie „Toutes musclées“ werden Expertinnen an dem Abend über diese Frage diskutieren.