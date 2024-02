Louise Jallu Quartett

Nach zwei erfolgreichen Auftritten im Birdland in Neuburg an der Donau (2021) und beim internationalen Jazzfestival Münster (2023), ist die deutsche Karriere der in Frankreich berühmten Bandoneonspielerin vielversprechend. Die französische Musikerin begann mit fünf Jahren Bandoneon zu spielen und besuchte das renommierte Konservatorium in Gennevilliers, im Norden von Paris. Dort verfeinerte Louise Jallu ihren innovativen und zugleich traditionsbewussten Stil und lernte ihn sowohl auf dem Bandoneon als auch auf der Partitur zum Ausdruck zu bringen.

2019 veröffentlichte sie ihr erstes Album „Francesita“, inspiriert von der Musik des berühmten argentinischen Tango-Pianisten Enrique Delfino und von einem Buch von Albert Londres über Versklavung weißer Frauen. Ihr zweites Album, das im Januar 2022 erschien, ist eine ambitionierte und moderne Adaption der Musik von Astor Piazzolla. „Piazzolla 2021″ wurde von der nationalen und internationalen Presse sehr positiv aufgenommen.

Über ihr Schaffen sagt Louise Jallu: „Wenn man behauptet, etwas Neues zu leisten, geht es darum, etwas anderes zu tun. Es geht darum, sich seine Musik anzueignen, wie ein Standard, und sie anderswohin zu bringen.“ Weit davon entfernt, in eine blasse Kopie zu verfallen, wählt sie eher eine ebenso skrupulöse wie kritische Neuinterpretation, verlangsamt das Tempo, öffnet Räume für Improvisationen, strukturiert das thematische Material neu und setzt neue harmonische Wege frei.

Besetzung: Louise Jallu (bnd, ld); Karsten Hochapfel (git); Alexandre Perrot (b); Grégoire Letouvet (p)