Europa auf dem Prüfstand

Zwischen Konfrontation und Kooperation.

Europa wählt und seine Bürgerinnen und Bürger entscheiden. 450 Millionen Menschen – von Lahti bis Lissabon, in Sofia, Straßburg und Stuttgart – bestimmen vom 6. bis zum 9. Juni dieses Jahres unser gemeinsames Europäisches Parlament neu.

Ob der brutale Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, der Krieg in Nahost oder die immensen Herausforderungen durch den Klimawandel. Vom bedrohlichen Erstarken des politisch Extremen zur stetig lauter gestellten systemischen Frage nach „Autokratie oder Demokratie“ in unserer zunehmend polarisierten Welt. Die Europäische Idee scheint auf dem Prüfstand. Die Demokratie unter Druck und die Europäische Union im Innern wie von außen gefordert wie selten zuvor.

Ein Friedensprojekt in Zeiten des Krieges? Garant unserer Freiheit oder vielleicht doch nur Gleichmacherei? Was eben noch gewiss, zeigt sich mitunter verletzlich und offenbart dabei zwischen Konfrontation und Kooperation das so schwebende Wesen der Zukunft. Diese aber gut zu gestalten verantwortet eine jede und ein jeder von uns. Doch niemals allein und stets demokratisch.

Zu Gast aus Frankreich ist Ronja Sczepanski. Sie ist derzeitig Assistenzprofessorin für Politikwissenschaft an der Sciences Po Paris. Ronja Sczepanski studierte an der Ruhr-Universität Bochum Sozialwissenschaft bevor sie an der ETH Zürich ihr Doktorat in Politikwissenschaft begann. In ihrer Forschung setzt sie sich damit auseinander wieso manche Menschen sich als Europäer*innen verstehen und wie soziale Interaktionen und politische Partizipation dazu beitragen.

Im Gespräch mit Katrin Steinhülb-Joos (MdL der SPD/ Mitglied im Europaauschuss des Landtags und Kreisvorsitzende der SPD Stuttgart), Prof. Hayduk (Deutsch-Ukrainische Akademische Gesellschaft) und Martin Exner (Mitglied der tschechischen Abgeordnetenkammer).