Das Leben der Zeichner*innen

Wie erleben Zeichnerinnen und Zeichner den Alltag, die gesellschaftlichen Entwicklungen und ihre persönliche Situation?

Vier europäische bzw. afrikanische Gäste antworten in Gesprächen auf Mikro- und Makrofragen. Die Künstlerinnen und Künstler wechseln am Abend die Plätze. Jede und jeder stellt einmal ihre oder seine Arbeit vor und alle zeichnen live an einem gemeinsamen Bild.

Der Autor und Verleger Paulin Koffivi Assem ist als frankophoner Gast auf der Bühne.

1980 in Lomé geboren, war Assem Herausgeber und Hauptmoderator des Comicmagazins AGO Fiction und hat im Rahmen des togoischen Verbands der Kinderbuchautor*innen und –illustrator*innen mit mehreren Kindermagazinen zusammengearbeitet. Als Leiter von Schreib- und Comic-Workshops ist er als Ausbilder an mehreren Schulen und bei internationalen Organisationen im Rahmen verschiedener Projekte in Togo und Benin tätig. Er war Preisträger des Preises der Association France-Togo im Jahr 2005 und erhielt mehrere Stipendien des Centre National du Livre in Paris.

Sprachen : Eng./Frz./Dt.

Eine Veranstaltung der Stadtbibliothek Stuttgart in Zusammenarbeit mit dem EUNIC CLUSTER Stuttgart (IF Stuttgart, dem Italienischen Kulturinstitut Stuttgart, dem Ungarischen Kulturinstitut und dem Institut für Auslandsbeziehungen (IFA)). Eine Veranstaltung in der Reihe „Vues d’Afrique“.