Benefizkonzert

Der russische Pianist Nikita Mndoyants stammt aus einer Musikerfamilie und begann sehr früh, Klavier zu spielen und zu komponieren.

Sein erstes öffentliches Klavierrezital gab er bereits mit acht Jahren und seine erste CD (ein Live-Rezital in Helsinki) wurde aufgenommen, als er zehnjährig war. 2016 war er Gewinner des Internationalen Klavierwettbewerbs Cleveland. Im Juni 2017 spielte er zum ersten Mal in der Carnegie Hall. Eleganz und Transparenz zeichnen das Spiel des russischen Pianisten und Komponisten aus, „aufregend, individuell, lebendig und voller dynamischer und klanglicher Details“ (Clavier Companion) sind seine Darbietungen.

In den ersten Tagen des Krieges floh er mit seiner ukrainischen Familie nach Wissembourg.

Volodymyr Pogoretskyi wurde 1988 in Kharkiv (Ukraine) geboren und begann sein Geigenspiel an der Spezialmusikschule für hochbegabte Kinder in der Klasse von Ljudmila Varenina.

Er setzte seine Ausbildung in Russland am Staatlichen Rimsky-Korsakov-Konservatorium in St. Petersburg und am Höheren Konservatorium fort. Später studierte er in Bern.

Er spielte bedeutende Konzerte im Wiener Musikverein, im Concertgebouw Amsterdam, in der Tokyo Opera City, im Dänischen Rundfunkhaus in Kopenhagen, im Konzerthaus Berlin, im London Coliseum, im Großen Saal der St. Petersburger Philharmonie, im Bolschoi-Theater in Moskau, aber auch in Rotterdam, Den Haag, Mailand und Stockholm.

Pogoretskyi ist außerdem künstlerischer Leiter des Festivals Piano Trio.

Im März 2022 kam er nach Deutschland bzw. in die Schweiz.

Auf dem umfangreichen Programm in Stuttgart stehen neben Stücken ukrainischer Komponisten, Klassiker von Bach, Beethoven, Brahms, Rameau und Franck.

