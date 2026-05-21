Jour fixe du cinéma - "Pour le Plaisir"

Institut Francais (ICFA) Doblerstr. 25, 72074 Tübingen

Jeden Monat einen Kinofilm im Original. Diesen Monat : "Chéri, ich komme – Die Erfindung der Lust"

Was wäre, wenn wir Ihnen von der Erfindung des Jahrhunderts erzählen würden? Ein Paar, eine Wahrheit, die ans Licht kommt. Fanny und Tom sind seit 20 Jahren glücklich verheiratet. Doch eines Tages kommt ein Geheimnis ans Licht: Fanny hatte noch nie einen Orgasmus. Tom, ein Ingenieur, beschließt daraufhin, sich einer gewagten Herausforderung zu stellen: das Objekt zu erschaffen, das die weibliche Lust revolutionieren wird. Gemeinsam begeben sie sich auf diese ebenso verrückte wie bewegende Suche, die ihre Beziehung verändern wird. Wie weit werden sie gehen? Weit, sehr weit.

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Freizeit & Erholung
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