Jour fixe du cinéma

Das Spielfilmdebüt der französischen Regisseurin Louise Courvoisier ist eine hinreißende Tragikomödie über die Liebe und das Landleben in all seiner Schönheit, aber auch all seiner Rauheit – und die Tücken, einen guten Käse herzustellen. Totone ist jung, temperamentvoll, unbekümmert. Seine Zeit verbringt er am liebsten mit seinen Kumpels, geht tanzen und flirten. Bis die Realität ihn einholt. Plötzlich muss er Verantwortung für seine kleine Schwester und den runtergekommenen, elterlichen Hof im französischen Jura übernehmen. Um für den Lebensunterhalt zu sorgen, schmiedet er einen Plan: Er will den besten Comté-Käse herstellen. Immerhin winken dem Jahrgangssieger außer einer Goldmedaille 30.000 Euro Preisgeld. Unterstützt wird Totone von seinen Freunden, seiner Schwester und der jungen Bäuerin Marie-Lise. Ohne kitschige Überhöhung und mit großer Empathie für seine wunderbaren Charaktere, zeichnet „Könige des Sommers“ ein authentisches Bild vom Leben im französischen Jura. Ausgezeichnet mit dem Prix de la Jeunesse bei den Filmfestspielen in Cannes.