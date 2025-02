Jour fixe du cinéma

Monatlicher Kinospaß à la française.

Frankreich 1889. Louise Violet wird aufs Land gesandt. Sie soll in einem rückständigen Dorf die moderne Schule durchsetzen. Doch die Kinder sind fest verplante Arbeitskräfte und das vorgesehene Schulgebäude ist ein schäbiger Stall. Der Bürgermeister Joseph empfängt sie grantig mit der Botschaft, dass sie für die kümmerlichen 700 Francs Gehalt auch noch seine Sekretärin und die Totengräberin des Dorfes zu sein habe. Doch eigentlich ist er der Einzige, der versteht, welche Chance sie für die Gemeinde ist. Nach einem überraschenden Erfolg als Hebamme scheint der Bann gebrochen. Aber die streng wirkende Lehrerin hat ein Geheimnis und die Begeisterung der Dörfler für ihre Schule steht so schnell auf dem Spiel, wie sie entstanden ist. Ein eleganter Historienfilm in großartigen Bildern vom Land in allen Jahreszeiten, vom Alltagsleben der Menschen vor 130 Jahren in Frankreich, schön wie ein Märchen.

Mit Alexandra Lamy, Grégory Gadebois, Jérôme Kircher, Jeremy Lopez, Patrick Pineau, Annie Mercier, Manon Maindivide u.a

Regie: Éric Besnard