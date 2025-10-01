Monatlicher Kinospaß beim Jour fixe du cinéma.
Jeden ersten Mittwoch im Monat zeigt das Arthaus Filmtheater einen französischen Film in Originalversion.
Info
Delphi Arthaus Kino Stuttgart Tübinger Straße 6, 70178 Stuttgart
Freizeit & Erholung
Delphi Arthaus Kino Stuttgart Tübinger Straße 6, 70178 Stuttgart
