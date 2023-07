Journey of Life - Musikalische Lebensreise

Kommen Sie mit auf eine musikalische Reise quer durch Europa und eine Vielzahl verschiedener Stile - von der geistlichen Musik der Renaissance bis zum modernen Jazz und dem englischen Popsong.

Dabei beleuchten die sechs jungen SängerInnen einen Lebenszyklus von der Geburt, über Jugendjahre, den Ehebund, Krieg und Frieden bis hin zu Abschied, Tod und dem Jenseits. Über Orlando di Lasso, Johann Christoph Bachs Der Mensch, vom Weibe geboren, Volkslieder aus Slowenien, Ungarn, Deutschland bis hin zu neuzeitlichen Klängen

und Popsongs wie z.B. Somewhere Over The Rainbow oder Billy Joels Lullaby reicht das Repertoire. In welcher Sparte sich die Sänger auch bewegen, immer ist musikalischer Höchstgenuss und beste Unter-

haltung garantiert – dank „lupenreiner Intonation, dynamischer Phrasierung und einem beneidenswerten Gesamtklang der einzelnen Stimmen“ (Radio Slovenia). Ingenium hat zahlreiche Preise internationaler Wettbewerbe gewonnen, u.a. beim Chorwettbewerb Bad Ischl, beim Internationalen A-Cappella-Wettbewerb Leipzig sowie beim „Tolosako Abesbatza Lehiaketa“ in Tolosa (Spanien), bei dem es gleich drei Preise gab.