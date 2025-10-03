Journey of Light – Sehnsucht | Suche | Hoffnung

Zwischen Renaissance, Barock und Gegenwart. Mit Werken unter anderem von Giovanni Bassano, Jacob van Eyck, Johann Sebastian Bach und Georg Friedrich Telemann Was treibt uns an? Was hält uns aufrecht? Was lässt uns hoffen? Journey of Light ist eine Spurensuche – nach dem, was uns innerlich bewegt, berührt und verbindet. Barocke Klangformen und elektronische Transformation begegnen sich auf einer gemeinsamen Reise. Die Blockflöte wird zum Atemträger der Sehnsucht, zum Echo innerer Bewegung. Elektronische Klangschichten öffnen Räume für das Suchen, das Zögern, das Fragen.