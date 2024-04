Schorndorfer Gitarrentage 2024: Eva Luisa und Lydie Fuerte: "Luz" (Flamenco) & Stef Rosen & Marko Jovanovic (Blues)

Eva Luisa & Lydie Fuerte: "Luz" ("Licht") - Eine Flamenco-Show

Lydie Fuerte – Gitarre

Eva Luisa – Tanz

Bei dieser stimmungsvollen Show erleben die Zuschauer*innen die kreative Zusammenarbeit der französischen Weltmusik-Gitarristin Lydie Fuerte und der Tänzerin Eva Luisa, die ihre einzigartige künstlerische Verbindung mit dem Publikum teilen. Die von Lydie erzeugte intensive Klangwelt und die beeindruckende Tanz-Performance von Eva Luisa erwecken insbesondere den Flamenco auf mitreißende und gleichzeitig intime Art zum Leben.

www.lydiefuerte.com

**

Stef Rosen & Marko Jovanovic

Marko Jovanovic – Mundharmonika

Stef Rosen – Gitarre

Blues und Soul sind die Grundzutaten von Stef Rosen und Marko Jovanović. Die beiden Musiker vertrauen mit Akustik-Gitarre und Mundharmonika auf die klassische Blues-Formel und zollen auf wunderbar einfühlsame Weise den Legenden des Country-Blues Tribut. Respektvoll tauchen sie ein in ein gefühlvolles Set von Original- und klassischen Soul-Songs.

Der Stil von Bluesgitarrist Stef Rosen auf der akustischen Gitarre ist inspiriert von den Klassikern des Delta- und Piedmont-Blues, gespiekt mit einer guten Portion Ragtime. Die gleichzeitige Liebe zu Soul und Bluegrass macht das Spiel von Gitarrist Stef Rosen einzigartig: blues roots meet with bluegrass, soul meets jazz.

Als Bluesmusiker setzt Marko Jovanović respektvoll traditionelle Spieltechniken ein und findet mit ihnen seinen ganz persönlichen Sound. Verwurzelt in den Ursprüngen dieser Musik ist sein Spiel Verbeugung und Lossagen zugleich. Sein Ton ist unnachahmlich, ehrlich und offen, eine musikalische Umarmung, wie man sie nur selten erlebt. Jovanović, der chromatische und diatonische Mundharmonika spielt, beschränkt sich nicht auf ein Genre. Es geht ihm um die Begegnung in der Musik; um ihre Ausdruckskraft. Und die findet er im Blues genauso wie in der Weltmusik, im Jazz oder in der freien Improvisation.

https://slidinwolf.com

www.mjharmonica.com