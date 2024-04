Schorndorfer Gitarrentage 2024: Tobias Hoffmann Quartett (Jazz) & Wolfg. Schmids Birthday Band (Groove Jazz & Beetz)

Tobias Hoffmann Quartett

Tobias Hoffmann – Gitarre

Benjamin Omerzell – Hammond Orgel

Frank Schönhofer – E-Bass

Jan Philipp – Schlagzeug

„Mit meinem neuen Quartett erfüllen sich nun gleich zwei lang ersehnte Wünsche. Zum einen mit einer Hammond Orgel zusammen zu spielen, und zum anderen endlich wieder ein Programm zusammen zu stellen, welches ausschließlich aus meinen eigenen Kompositionen besteht. Nachdem ich die letzten Jahre mit meinem Trio in erster Linie als Interpret bekannter Jazz und Pop-Standards in Erscheinung getreten bin (was wir auch weiterhin in dieser Formation tun werden), habe ich zuletzt verstärkt an eigenen Kompositionen gearbeitet und nun auch endlich das Gefühl nicht nur funktionierende Musik schreiben zu können, sondern nun auch ein Stück weit einen eigenen Sound gefunden zu haben. Ich bin sehr glücklich mit der Musik und die Besetzung mit Benny an der Hammond Orgel, Frank am Bass und Jan am Schlagzeug ist wirklich meine Traum-Band."

Tobias Hoffmann ist ECHO Jazz und WDR Jazzpreisträger, Mitbegründer der Kölner Musikervereinigung KLAENG Jazzkollektiv e.V. und des Labels Klaeng Records und Prof. für Jazz & Pop Gitarre an der HFM Trossingen.

Pressestimmen:

„Einer der besten Jazzgitarristen Deutschlands“ (Wolf Kampmann, Autor des Reclam Jazzlexikons, Juni 2023)

Das Magazin JazzThing: „Gäbe es hier Sterne zur Bewertung, man müsste Tobias Hoffmann das Universum zu Füssen legen.“ (Martin Laurentius)

In Gitarre & Bass: „...extrem originelle Angelegenheit und unterhaltsame Mischung.

Einzigartig!“ (Lothar Trampert)

https://tobias-hoffmann.com

Wolfgang Schmid's '75. Birthday Band

GROOVE JAZZ & BEETZ

Luis Baltes – Rap/Beatz

Jakob Manz – Altosax

Peter Wölpl – Gitarre

Hannes Stollsteimer – Keyboards

Oli Rubow – Drums

Wolfgang Schmid – Bass

Wer jung bleiben will, sollte das Ohr immer am Puls der Zeit behalten, mit Menschen aller Altersgruppen im ständigen Austausch sein und sich darüber hinaus nicht immer nur auf die gleichen Routinen und Rituale verlassen. Wolfgang Schmid, der inzwischen ein unglaubliches Dreivierteljahrhundert alt ist und als einer der besten und eigenständigsten Bassisten des Kontinents gilt, ist ein verdammt junger Typ. Er mag zwar die Haarfarbe eines weisen Mannes haben, innerlich ist er aber auch heute noch der, der vor juveniler Neugier platzt und seinen Spieltrieb kaum bremsen kann.

Ganz bewusst bestreitet er Konzerte mit einer Generationenband, zu der der Gitarrist Peter Wölpl gehört, seit Jahrzehnten so etwas wie ein musikalischer Bruder Wolfgang Schmids. An der Entwicklung der jüngeren Spieler bei diesem Geburtstagskonzert ist Wolfgang Schmid nicht ganz unbeteiligt. Er hat ihnen als Dozent/Professor an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst Stuttgart so einiges fürs Künstlerleben mitgegeben. Es sind der Altsaxofonist Jakob Manz, der Keyboarder Hannes Stollsteimer, der Drummer Oli Rubow, der Rapper und Beatboxer Luis Baltes.

Wolfgang Schmids Vita gleicht einem kleinen Musiklexikon: er schrieb als Bassist von Klaus Doldingers Passport, als Kopf von Head, Heart & Hands, Wolfhound, Kick oder Paradox Geschichte, ist auf über vierhundert Alben zu hören, machte sich einen Namen als Produzent und Komponist, wirkte bei Bühnenproduktionen mit, ist seit 2010 musikalischer Leiter der Inklusiven Theatergruppe Die Rapsoden.

www.wolfgangschmid.com