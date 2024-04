Platz da, ihr Hirsche! : Bilderbuchkino für Kinder ab 4 Jahren

Bei einem Ausflug mit ihrem schnellen Cabrio haben die Hirsche einen tollen Geheimplatz auf einer Wiese am See entdeckt. Völlig klar, dass sie diesen ganz für sich allein haben wollen! Aber dann tummeln sich plötzlich immer mehr Tiere am See: die Hühner, Schweine und Frösche planschen im kühlen Nass, das Schaf fängt an zu stricken, und der Bär hat es sich unter dem Sonnenschirm gemütlich gemacht. Damit sind die Hirsche ganz und gar nicht einverstanden. Doch als es plötzlich zu regnen beginnt und die Plüschbezüge im schicken Cabrio nass werden, eilen die anderen Tiere schnell mit Decken, Schirmen und Handtüchern zur Hilfe. So erkennen die Hirsche, dass die Bereitschaft zum Teilen echte Vorteile und neue Freunde mit sich bringen kann.

Eine Geschichte zum Thema Toleranz und Hilfsbereitschaft nach dem Bilderbuch von Stephanie Schneider und Susan Batori. Kindergartengruppen sind zur Veranstaltung herzlich willkommen. Eine Anmeldung ist erforderlich.