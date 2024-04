Husten (D)

Was als flirrendes, leichtfüßiges Studio-Projekt mit Garagen-Sounds, Elektro-Grooves, Loop-Resten und Folk-Balladen begann, ist inzwischen eine ausgewachsene Band: Husten verpacken ihre skurrilen Geschichten, Gedichte und Beobachtungen in feingliedrige Gitarren-Pop-Songs, die stets etwas Dunkelheit in sich tragen. Gisbert zu Knyphausen, Moses Schneider und Tobias „der dünne Mann“ Friedrich sind in der Reihenfolge eigentlich Solo-Künstler, Produzent und Schriftsteller, aber alle auch gleichzeitig Songwriter.

Nach vier EPs (ab 2017 pro Jahr eine), einem ersten Album 2022 („Aus allen Nähten“) folgte im Herbst 2023 bereits die nächste Platte, „Aus einem nachtlangen Jahr“. Platte auch deshalb, weil das Bielefelder Label Kapitän Platte zu bisher jeder Veröffentlichung eine Vinyl-Version hat pressen lassen, mit farbigem Vinyl, teilweise mit Siebdruck versehen und jedes Mal mit einem Klappcover ausgestattet. Die Band hat dazu mit unterschiedlichen Künstlern gearbeitet, die Ihre Werke zur Verfügung stellten; die Grafik für jede Veröffentlichung übernahm die Berliner Designerin Dunja Berndorff (alias nawim96). Für das kommende Album gibt es eine Kooperation mit der international renommierten Illustratorin Tina Berning.

Zu der ersten Tour 2022 wurden Ben Lauber am Schlagzeug, Arne Augustin am Keyboard und Marcus Schneider an der Gitarre rekrutiert. In dieser Besetzung nahm man nun in Spanien „Aus einem nachtlangen Jahr“ auf, eine Platte, die sich mit ihrem schroffen Pop von dunkel nach hell arbeitet. Die erste Single „Lass mich bitte nicht in Ruh“ schießt aber erstmal etwas Konfetti in den Nachthimmel.

Pressezitat:

Das Ziel sei wie bei seinem US-Vorbild Conor Oberst (Bright Eyes), "den eigenen Weltschmerz in kunstvolle Worte zu packen und in intensive Songs zu gießen". Beides ist dem Liedermacher Knyphausen nun auch im sonderbar benannten Trio-Projekt mit Moses Schneider und Tobias Friedrich herausragend gelungen. Süddeutsche Zeitung

Musikexpress: 4,5 von 5 Sternen (über das Album „Aus einem nachtlangen Jahr“)

Rolling Stone: 4,5 von 5 Sternen (über das Album „Aus einem nachtlangen Jahr“)