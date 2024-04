Ensemble Maharaj & Duo Patrick Bebelaar & Frank Kroll - EAST MEETS WEST

Patrick Bebelaar und Frank Kroll treffen auf den indischen Sarrod Meister Pandit Vikash Maharaj und dessen Söhne Prabash an der Tabla und Abikesh an der Sitar. Bereits das erste Konzert in dieser außergewöhnlichen Besetzung wurde vom WDR mitgeschnitten und die Platte „Raga“ für den Preis der deutschen Schallplatten-Kritik nominiert. Pandit Vikash Maharaj gehört zu den wichtigsten Musikern der indischen Klassik. Er spielte auf allen großen Festivals und stand zusammen mit Musikern wie Jan Garbarek auf der Bühne. Joachim Ernst Berendt lud ihn neben John McLaughlin ein, bei den offiziellen Feierlichkeiten seines 70sten Geburtstages zu spielen. Frank Kroll studierte bei Bernd Konrad, Dave Liebmann und Richie Beirach. Er entwickelte einen eigenen Instrumentalstil, der ihn, von verschiedenen Kulturen beeinflusst, zu den außergewöhnlichsten Saxofonisten Deutschlands zählen lässt. 2003 wurde Kroll mit dem Jazzpreis des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet.