Zum Gedenken an die große Stimme der Kurpfalz.

Zum Gedenken an die große Stimme der Kurpfalz gibt es am 25. Oktober 2019 den ersten Joy Fleming Preis, dotiert mit 2000 Euro. Ihre Band um Sohn und Sänger Bernd Peter Fleming möchte damit Sängerinnen und Sänger bei der Studioarbeit unterstützen. Der Preis wird in Zusammenarbeit mit dem "Mannheimer Morgen" organisiert.

Bewerber können beim Mannheimer Morgen ein Gesangsvideo (Format: MP4, max. 128 MB) von sich hochladen. Darin muss einer der Songs interpretiert werden, die die Jury zur Auswahl gestellt hat. Einsendschluss ist der 31. August 2019

Oh Kall oh Kall (Joy Fleming)

Halbblut (Joy Fleming)

Neckarbrückenblues (Joy Fleming)

Oh Darling (The Beatles)

Imagine (John Lennon)

Mercy Mercy Me (The Ecology) (Marvin Gaye)

Kiss Of Life (Sade)

Killing Me Softly (Roberta Flack)

On The Beach (Chris Rea)

Fever (Peggy Lee)

Still (Lionel Richie)

All In Love Is Fair (Stevie Wonder)

I Wish (Stevie Wonder)

Superstition (Stevie Wonder)

She´s Out Of My Life (Michael Jackson)

The Rose (Bette Midler)

(They Long To Be) Close To You (The Carpenters)

Just To See Her (Smokie Robinson)

They Can´t Take That Away From Me (George & Ira Gershwin)

That Old Black Magic (Judy Garland)

Butzekrampel (Joy Fleming und Joana Emetz)

Here We Are (Gloria Estefan)

Lass ihn geh´n (Joy Fleming „So bin ich“)

Walking By Myself (Gary Moore/Jimmy Rogers)

Wenn man Freunde hat (Katharina Valente)

Bewitched, Bothered And Bewildered (Rodhers & Hart, Joy Fleming "Sentimental")

When A Man Loves A Woman (Percy Sledge/Joy Fleming Liveversion)

Bridge Over Troubled Water (Simon & Garfunkel)

(In Klammern sind die Urheber, wichtigsten Interpreten und/oder Künstler, an deren Version sich Joy Fleming orientiert hat)

Das Video muss nicht aufwendig und teuer produziert sein, einfache Mitschnitte mit dem Smartphone reichen. Allerdings wäre es sinnvoll darauf zu achten, dass der Gesang ohne Störgeräusche oder Ähnliches aufgenommen wird, damit die Auswahljury um die Familie Fleming die Stimmen beurteilen kann.

Jeder Bewerber kann ein Video einreichen, die Datei sollten mit dem Namen des Kandidaten und dem Songtitel benannt werden (etwa: Maxine Mustermann Ein Lied kann eine Brücke sein.mp4). Bei dem Live-Wettbewerb werden die Kandidaten von der Joy Fleming Band begleitet.