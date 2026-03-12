Joy to the World Tour - The BEST of Black Gospel

Die Gospelsensation „The BEST of Black Gospel“ aus den USA kommt mit ihrer "Joy to the World Tour " auch dieses Jahr wieder nach Deutschland!

Seit 1999 geht der Chor für jeweils 2 Monate auf Europatournee; er avanciert seit dem zum gefragtesten Gospelchor in Deutschland und Europa. Ihr Erfolg basiert auf Ihrer künstlerischen Bodenständigkeit und der Nähe zum Publikum, welches regelmäßig in die Konzerte mit eingebunden wird!

Bei der gesanglichen Qualität und musikalischen Hingabe dieses Chores ist jedes Konzert ein Ausnahmekonzert, bei dem die "Gute Nachricht" immer im Vordergrund steht - ‘Gänsehautfeeling‘ ist garantiert.