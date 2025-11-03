Es ist ein Leuchten, das von Joya Marleen ausgeht, wenn sie auf der Bühne steht. Ihre natürliche Lebensfreude ist ansteckend, ihre atemberaubende Stimme faszinierend und ihre Songs versprechen sowohl eingängig international klingende Pop-Tunes als auch verträumte, gefühlvolle Songtexte, die einen Magic Moment einfach passieren lassen. Mit gerade mal 21 Jahren verzeichnet Joya Marleen in ihrem Heimatland bereits einige Hits, eine ausverkaufte Clubtour und vier Swiss Music Awards. Mit ihrer Debütsingle «Nightmare» erreichte sie als erste weibliche Solo-Interpretin der Schweiz die Spitze der Airplaycharts Charts. In Deutschland stand sie bereits beim Reeperbahnfestival, SWR3 New Pop und dem Superbloom in München auf der Bühne, begleitete als Support Act u.a. Alice Merton, Michael Schulte und Mighty Oaks. Im Januar 2025 erscheint ihr lang erwartetes Debütalbum «the wind is picking up».

Für die anschließende Akustik-Tour im Februar waren in einigen Städten die Tickets in kürzester Zeit ausverkauft.

Im Herbst wird sie dann mit voller Band auf große Club-Tour durch Deutschland gehen, mit einem Set, das das Publikum zum Staunen, Träumen und im besten Fall zum Verlieben einlädt.