JPATTERSSON

Charakteristisch für Jpatterssons‘s Sound ist seine Trompete, die durchs elektronische Stereopanorama bricht wie Sonnenstrahlen durch ein dichtes Blätterdach, die mal nach Jazz, nach Balkan, nach Spaghetti Western klingt, die einheizt und ansteckt.

Wenn er außerdem rau, gefühlvoll oder frech von den kleinen Momenten des Glücks oder ungewöhnlichen Begegnungen singt und der Drop kickt, gibt’s kein Halten mehr. Let go and dance!

Da ist Dub, aber er hallt bis weit über die Genre-Grenzen hinaus. Da ist ein sommerlicher Hauch von Reggae, aber erfrischend anders als sonst. Es klingt extrem lässig, aber auch ganz wunderbar tanzbar. Es ist das, was Jpatterssons als Progadub bezeichnet – denn er kommt schließlich nicht aus Jamaika, sondern aus dem Osten der deutschen Bundesrepublik. Inspiriert von schwergewichtigen Bässen, Fahrradfahrten und karibischen Riddims, von Schokolade, oldschooligen Groovebox Sounds und vom sorgenfreien Krawall auf der Straße spielender Kinder hat das junge Talent einen Stil kreiert, der in erster Linie vielfältig ist. Jpatterssons hat auf sein Bauchgefühl gehört und sein eigenes Genre definiert: Progadub.

Hüften wiegen auf rollenden Beats, Füße pulsieren im warmen Sand, die Fantasie taucht in dubbigen Tiefen nach schimmernden Synthesizer-Perlen. Willkommen in der Welt von Jpatterssons. In dieser Welt sind Genre-Grenzen keine Hindernisse, sondern pure Freiheit: Angetrieben von hypnotischen Rhythmen, kraftvollen Basslines und melancholischen Harmonien hat Jpatterssons einen unverkennbaren Stil geschaffen, der mutig und vielfältig ist.