JR & Jam Gang Erleben Sie eine Formation der „alten“ Schule, bei der handgemachte Musik im Vordergrund steht! Interpretationen des DeltaBlues stehen den Songs der 60/70 Jahre gegenüber, verbinden den Sound von Chicago bis hinunter nach New Orleans und fügen sich gänzlich zu einem Hörgenuss, dem die Einflüsse von Westcoast, Country und Rock das besondere „Etwas“ verleiht, das es eben aus macht: Musik, die „live“ gespielt wird !JR & Jam Gang - ein kraftvolles Blues-Paket, das sich in der Unterländer Szene einen „hörbaren“ Namen geschaffen hat ! Ob auf Festen, Party`s oder in Live-Clubs — JR & the Jam Gang begeistern einfach ! Spielfreude, Dynamik, Seele und Herzblut bilden die Basis dieser außergewöhnlichen Band! Jürgen Püschel (Gesang/Gitarre), Arnd Fuchs (Bass), Torsten Morhaus (Schlagzeug), Chris Vogt (Mundharmonika)