JR & the Jam Gang

Power Blues & Rock

Kulturkneipe Gleis 1 Kunstbahnhof Waldenburg Bahnhof, 74638 Waldenburg

JR & the Jam Gang - ein kraftvolles Blues-Paket, das sich im süddeutschen Raum einen „hörbaren“ Namen geschaffen hat. Gegründet wurde die Power-Blues-Rockband im Jahr 2008 anlässlich eines 40. Geburtstages eines Freundes.

Ob auf Bluesfestivals, Festen, Partys oder in Live-Clubs — JR & The Jam Gang begeistern einfach! Spielfreude, Dynamik, Seele und Herzblut bilden die Basis dieser außergewöhnlichen Band. Die Musiker der Band haben in ihrer jahrzehntelangen Bühnenerfahrung schon bei den Burgfestspielen Jagsthausen, in Big Bands und auf Rock- und Bluesfestivals gespielt.

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Kulturkneipe Gleis 1 Kunstbahnhof Waldenburg Bahnhof, 74638 Waldenburg
Konzerte & Live-Musik

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