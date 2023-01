NOT NAMED BROTHERS – NNBros.

Die Not Named Brothers formierten sich, während eines gemeinsamen Urlaubs 2011 bei einem Harley-Treffen in Les Vans in der Ardeche in Frankreich. Die Brüderschaft geht zurück bis in die 60er Jahre, als Tilman zu einem Konzert von Müll im Blackbird nach Genf trampte.

Mit Begeisterung spielen NNBros kompromisslosen Rock & Blues und orientieren sich dabei an Acts wie Jimi Hendrix, Cream, ZZ-Top, Ten Years After, Black Sabbath, Popa Chubby oder Joe Bonamassa. Das Repertoire wird außerdem durch Eigenkompositionen ergänzt.

Aus einem Fundus von über 50 Stücken fällt es nicht leicht, die Sets fürs Intus zusammenzustellen.

NNBros besteht aus den beiden Gründungsmitgliedern der altbekannten Stuttgarter Band „THE TIME“ und dem Schlagzeuger von „FORTY YEARS LATER“.

Die Band probt im Eiernestbunker.

Mit MÜLL ( www.Muell-In-Concert.de ) spielten Eckardt und Klaus-Peter schon in den 1970er Jahren im Bürgerhaus Botnang!!

NNB sind:

Eckardt Dietel – Gitarre, Gesang

„MÜLL“, „The Time“, „Villa Rouge“, „Insert Coin“, „Tune-up“, „Spin“

Klaus-Peter Graßnick – Bass

„MÜLL“, „The Time“, „Circus O. Stark“, „Mocking Bird“

Tilman Schmid – Schlagzeug

„40 Years Later“