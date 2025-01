JSS präsentiert: JAZZMO

JA, es gibt sie noch, Jazzbands mit Musikern, die seitJahrzehnten ihrer Leidenschaft, dem traditionellen Jazzfrönen und handgemachten Classic Jazz mit großer Lebensfreude und Professionalität spielen:

Traditionellen New Orleans Jazz, Blues und Jazzoldiesder „Roaring Twenties“, bis hin zu vielen bekannten Titeln des Jazz Revivals der 50er und 60er Jahre.

The Show goes on!

Und so heißt es bei allen Konzerten immer wieder aufs Neue: „Fasten your seat belts!“

Die Band:

Joachim Berkemer (tp)

Hans-Joachim Hepting (bj, voc)

Achim Olbrich (tb)

Hans-Joachim Weiß (b)

Julius Pfeifer (dr)