JSS präsentiert: Sunny Side Up

Bürgerhaus Botnang Griegstraße 18, 70195 Stuttgart

Sunny Side Up sind die Sängerin Dorothee Götz, Wieland Braunschweiger an Bass und Percussion, sowie Gitarrist Jochen Probst.

Ein Trio, dass acht Instrumente gleichzeitig spielt! Pop, Latin, Soul und Eigenkompositionen aus verschiedenen Ecken der Welt – So klingen selbst Klassiker erfrischend neu und „unerhört“.

Pure Lebensfreude und musikalische Virtuosität gekreuzt mit intelligenter Unterhaltung – nicht imitiert, sondern inspiriert!

Dargeboten von drei Ausnahmemusikern:

Dorothee Götz – Gesang, Percussion

Jochen Probst – Gitarre, Gesang

Wieland Braunschweiger – Bass, Percussion, Gesang

