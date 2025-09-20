JSS präsentiert: VLADY VITALY & Friends

Vlady Vitaly & Friends

Wir spielen unser Leben lang und bald 10 Jahre zusammen!

Die von uns gespielten Töne werden mit höchster Sorgfalt ausgewählt, um unserem Publikum

Gänsehaut und unvergessliches Klangerlebnis zu verleihen.

Bei uns erleben Sie den echten Jazz, der für jedes Ohr verständlich und schön klingt, und wir

dafür immer Standing Ovations.

Solche bekannten Titel wie „These Foolish Things“ (J. Strachey), „’Round Midnight“ (T. Monk),

„Summertime“ (G. Gershwin), „Fly Me To The Moon“ (B. Howard) und viel, viel, viel mehr

werden Ihnen auf die leckerste Weise präsentiert! Wir fangen also bei den 20er an …

Wollen Sie gute Musik und ein tolles Konzert? Hier haben Sie es!!