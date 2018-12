In ihrem brandneuen Programm unternehmen Ulrich Tukur und die Rhythmus Boys eine abenteuerliche Reise ins mondbeschienene Herz der Musik.

Sie führen uns in die Abgründe der Melodie, den Tiefsinn der Harmonie, den Wahnsinn des Kontrapunkts und den Irrsinn des kryptometrischen Rhythmus. Im Zusammenwirken all dieser Ingredienzen entsteht ein subtiles musikalisches Gespinst, wie es so noch nie auf einer Bühne zu hören war.

Im Mittelpunkt der Reise steht der Mond, der von Mythen und Legenden umrankte Himmelskörper, der die Menschheit von jeher in seinen Bann zieht. Mit Swing und Jazz von Glenn Miller über Cole Porter bis Duke Ellington sowie deutschen Schlagern und Eigenkompositionen widmen sich Tukur und die Rhythmus Boys unserem Erdtrabanten, der auf seiner täglichen Bahn nicht nur das Wetter und die Gezeiten beeinflusst, sondern auch die Liebe und den Schlaf.

Mit einem Faible für nostalgische Unterhaltungsmusik der Goldenen Zwanziger und der Vorkriegsjahre interpretiert das musikalisch ebenso versierte wie gut frisierte Quartett die Evergreens und gut gelaunten Melodien mit Leidenschaft für Entertainment und Ironie. Allen voran Ulrich Tukur, der sich im Rampenlicht als wahres Zirkuspferd zeigt.