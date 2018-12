Soirée zu »Die Walküre«

Richard Wagners Oper »Die Walküre«, der dritte Teil seiner Tetralogie »Der Ring des Nibelungen«, gehört zu den dramatischsten und großartigsten Musiktheater-Schöpfungen überhaupt.

Die Kreissparkasse Ludwigsburg veranstaltet vor der kompletten Aufführung des Werks im Forum am Schlosspark eine Soirée mit den schönsten Arien der Oper, Inhalt und Hintergründen zu Richard Wagners Œuvre und seinem »Festspiel-Kosmos Bayreuth«. Guillermo Garcia Calvo, Hausdirigent an der Wiener Staatsoper und einer profiliertesten Wagner-Dirigenten der jungen Generation, wird seine persönliche Sicht auf Richard Wagner und seinen Interpretations-Ansatz der »Walküre« erläutern. Musikalisch gestaltet wird die Soirée von international renommierten Sängern wie Christiane Kohl von der Semperoper Dresden und den Bayreuther Festspielen oder Monika Bohinec von der Wiener Staatsoper, die auch einen Einblick in die Wagner-Tradition auf den großen Bühnen dieser Welt geben werden. Und natürlich dürfen die musikalischen Höhepunkte der Oper wie die »Winterstürme« oder der »Walkürenritt« dabei nicht fehlen!

In Kooperation mit der

KREISSPARKASSE LUDWIGSBURG