Jubiläum 10 Jahre Imkerpavillon

Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der Bienen! Wir laden Sie herzlich ein, diesen besonderen Tag mit uns zu feiern und alles über unsere fleißigen Bestäuber zu erfahren. Ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie erwartet Sie:

Blick ins Bienenvolk: Gehen Sie mit unseren Imkern auf Tuchfühlung und beobachten Sie das bunte Treiben im Bienenstock aus nächster Nähe.

Großes Kinderprogramm: Spiel und Spaß rund um die Biene – perfekt für kleine Entdecker.

Bienen-Foto-Verkleidungsshooting: Werden Sie selbst zur Biene! Ein lustiger Fotospaß mit Kostümen für bleibende Erinnerungen.

Honig- & Bienenprodukte: Entdecken Sie die Vielfalt der Natur an unserem Verkaufsstand – von echtem regionalem Honig bis hin zu hochwertigen Bienenwachsprodukten.

Kulinarische Highlights:

Frisch gebackene Honig-Crêpes für den süßen Hunger.

Gemütliches Beisammensein bei Kaffee und hausgemachtem Kuchen.

Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich von der Begeisterung für die Imkerei anstecken!