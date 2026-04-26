Jubiläum 10 Jahre Kletterturm Öhringen

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Kletterturm Öhringen 74613 Öhringen

Höhenflug & Abendrot: Erlebnisse am Kletterturm Öhringen

Genießen Sie die perfekte Mischung aus Aktivität und Entspannung auf dem Gelände der ehemaligen Landesgartenschau. Wir haben folgende Highlights für Sie vorbereitet:

Sundowner-Klettern: Erleben Sie den Kletterturm in der goldenen Stunde. Wenn die Sonne langsam untergeht, bietet das Klettern in der Abenddämmerung eine ganz besondere, stimmungsvolle Atmosphäre.

Familienticket-Aktion (3+1): Kletterspaß für die ganze Truppe! Beim Kauf eines Familientickets für drei Personen darf eine vierte Person völlig kostenlosmitklettern. Ein idealer Deal für Familien und Freunde.

Aussicht & Genuss: Auch ohne Klettergurt ein Erlebnis! Besuchen Sie unsere Aussichtsplattform und genießen Sie den weitläufigen Panoramablick über ganz Öhringen und das Hohenloher Land.

Info

Kletterturm Öhringen 74613 Öhringen
Freizeit & Erholung
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