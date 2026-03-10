Jedermannschießen | Jubiläum 100 Jahre SSV Stetten

Mannschafts- und Jedermannschießen.

Geschossen werden kann am Samstag von 11 Uhr bis 16 Uhr. Mitmachen können alle Vereine und Gruppen, die Spaß am Schießen und an einem spannenden Wettbewerb haben.

Eine Mannschaft besteht aus 3 Schützen, Mindestalter der Schützen ist 14 Jahre. Geschossen wird liegend aufgelegt mit dem KK Gewehr, pro Schütze 2 Scheiben á 5 Schuss auf Ringwertung, die beste Serie einer Mannschaft kommt in die Wertung.

Das Startgeld beträgt pro Mannschaft 18 Euro, Nachlösungen können für 15 Euro unbegrenzt durchgeführt werden.

Gleichzeitig findet auch ein Preisschießen für Jedermann statt, bei dem es tolle Sachpreise zu gewinnen gibt. Hier wird liegend aufgelegt auf Blattlwertung (Teilerwertung) geschossen. Der beste Schuss des Schützen kommt in die Wertung.

Für Kinder und Jugendliche von 8 – 14 Jahren, die noch nicht in einem Verein schießen, besteht die Möglichkeit mit dem Lichtgewehr zu schießen.

Die Siegerehrung der Wettbewerbe findet am gleiche Tag um 17 Uhr im Schützenhaus statt. Es wird die Sachpreise unter den anwesenden Teilnehmern geben.

Für Essen, Trinken, Kaffee und Kuchen ist an diesem Samstag bestens gesorgt.