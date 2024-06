Am 6. und 7. Juli 2024 begehen wir das Jubiläum unseres Hauses der Geschichte in Dinkelsbühl. 15 Jahre ist unser Museum nun in den Räumlichkeiten des imposanten Alten Rathauses untergebracht.

Sehr aufwendig und liebevoll wurde das Gebäude saniert, das Konzept des Museums wurde mit viel Herzblut und Leidenschaft gesucht und auch gefunden. Noch heute kann man diesen Einsatz spüren und erleben!

Nun möchten wir gemeinsam mit Ihnen dieses Jubiläum „15 Jahre Haus der Geschichte Dinkelsbühl – von Krieg und Frieden“ begehen.

Um 10 Uhr beginnen wir mit einem Jazzfrühschoppen. Es folgt ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm natürlich auch für Kinder!

Um 14 Uhr wird ein Platzkonzert der Knabenkapelle auf dem Altrathausplatz die Feierlichkeiten abschließen!