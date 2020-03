In diesem Jahr, wird im Rahmen des Feuerwehrjubiläums, der Maibaum an der Gemeindehalle gestellt. Umrahmt wird das stellen von Beiträgen der Vereine und Kindergärten. Speisen und Getränke werden in der Gemeindehalle angeboten.

Ab 20:00 Uhr steigt der Tanz in den Mai! An diesem Abend wird die Band Fate der Halle richtig einheizen, dazu gibt es leckere Cocktails und Londrinks aus der legendären Dorffestbar der Feuerwehr