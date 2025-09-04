Jubiläum der Konzertreihe „Godd had gsochd“ mit Hohenloher Zwischentönen

Der Ernsbacher Chor pichorbello unter der Leitung von Ulrich Dachtler und Pfarrer Karl Gerlinger gestalten seit 25 Jahren die andächtigen Konzerte oder konzertanten Andachten immer wieder neu.

Dieses Jahr gibt es ein Best of aus den letzten 9 Auflagen.

Die Hohenloher Zwischentöne sind sehr lebensnah gestaltet, sie sind humorvoll und nachdenklich, sowie kritisch und aufmunternd und gelegentlich mit einer Portion Selbstironie versehen.

Der Chor pichorbello aus Ernsbach wird das Konzert gestalten und durch sein breites Repertoire für Abwechslung sorgen. Neben Chorälen werden auch Popsongs, Gospels und Spirituals zu hören sein.

Der Eintritt ist frei, Spenden werden dankbar angenommen.