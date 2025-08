Wir feiern unsere Städtepartnerschaft und erwarten über 100 Personen aus der Partnergemeinde Nottwil/Schweiz.

Neben einem Grillabend mit musikalischer Begleitung am Freitag, den 19.09.25 erwartet uns am Samstag, den 20.09.25 abends die Jubiläumsfeier in Schwaigern unter dem Motto „Musik und Wein vereint“. Ein gemeinsamer Gottesdienst am Sonntag, den 21.09.25 und ein anschließendes Weißwurstfrühstück schließen die Feierlichkeiten ab.