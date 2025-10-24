Jubiläums – Varieté mit dem „Chor der Mönche“

Kulturscheune Mössingen Brunnenstraße 3/1, 72116 Mössingen

Im Rahmen eines Varietés präsentieren sich die Gruppen und Aktivitäten des Kulturcafés in ihrer ganzen Vielfalt.

In kurzweiligen Blitzlichtern erfährt das Publikum, was so alles unter dem Dach der Kulturscheune geboten ist, wie z.B. Ausstellungen, kulturelle Veranstaltungen, Musikantenstammtisch, Afternoon Tea, Lichtstube, Buch im Café, Doppelkopfrunde und vieles andere mehr …

Das Ganze wird umrahmt und moderiert vom Chor der Mönche.

Info

Konzerte & Live-Musik
