Diakon Reiner Thoma gestaltet zum 10. Mal den Motorradgottesdienst in Kloster Bronnbach. Alle Gäste, mit und ohne Motorrad, sind zum Saisonende unter dem Motto "Come and see" willkommen.

Die Band Eight4Fun begleitet den Gottesdienst mit Rock, Pop und Classics.

Für das leibliche Wohl sorgt eine Grillstation. Auch der Biergarten der Orangerie ist bei schönem Wetter geöffnet.