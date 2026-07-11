Jubiläumsabend 50 Jahre TCA

Ein halbes Jahrhundert voller spannender Momente, sportlicher Erfolge, unvergesslicher Begegnungen und echter Freundschaften – das ist ein Grund zum Feiern!

Wir laden euch herzlich zu unserem Jubiläumsabend ein. Erlebt einen tollen Abend voller Emotionen, leckerem Essen, Live-Musik und viel Geselligkeit.

Lasst uns gemeinsam auf die vergangenen 50 Jahre zurückblicken, Geschichten austauschen und auf viele weitere gemeinsame erfolgreiche Jahre unseres Tennisclubs anstoßen.

Wir freuen uns darauf, diesen besonderen Meilenstein gemeinsam mit euch zu feiern!