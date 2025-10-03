Jubiläumsausstellung der Fotofreunde Wertheim

Die Fotofreunde Wertheim feiern ihr 60 + 1-jähriges Jubiläum und begehen diesen besonderen Anlass mit einer großen Fotoausstellung. Dazu laden sie alle Fotobegeisterten, Interessierten und Besucher der Michaelismess ein.

19 Vereinsmitglieder präsentieren rund 300 eindrucksvolle Fotografien. Die Vielfalt reicht von stimmungsvollen Landschaftsbildern über charakterstarke Porträts bis hin zu besonderen Momentaufnahmen. Damit zeigen die Fotofreunde, wie facettenreich die Fotografie ist und wie viel Leidenschaft in jedem Bild steckt.

In einer Glasvirtine zeigt Hubertus Heneka für Technikinteressierte einen Ausschnitt der Fototechnik seit Gründung der Fotofreunde Wertheim bis heute.

Als zusätzliches Angebot gibt es ein professionelles Fotoshooting – ob im Dirndl, in Lederhosen oder im eigenen Lieblingsoutfit. Acht hochwertige digitale Bildergibt es für 38 Euro.

Shooting-Termine:

• Freitag, 3. Oktober, 16 bis 18.30 Uhr

• Samstag, 4. Oktober, 15 bis 18.30 Uhr

• Sonntag, 5. Oktober, 13 bis 16 Uhr

Öffnungszeiten der Ausstellung

Freitag und Samstag 13 bis 19 Uhr

Sonntag 13 bis 17 Uhr