Jubiläumsball der PH Schwäbisch Gmünd

Congress-Centrum Stadtgarten Schwäbisch Gmünd Rektor-Klaus-Straße 9, 73525 Schwäbisch Gmünd

Die Ende der 1970er Jahre erfolgreiche PH Big Band hat sich auf Wunsch der Hochschulleitung unter Leitung des Gründungsmitglieds Erich Hacker, Direktor a.D. der Musikschulakademie Schloss Kapfenburg, mit Unterstützung von ehemaligen PH-Studierenden sowie junger Musikerinnen und Musiker, die der PH nahestehen, wieder neu formiert und wird swingige Tanzmusik spielen. Den zweiten Teil des Abends spielen “The Flowers” R & B Soul und zeitlose Grooves.

Info

Stadtgarten Schwäbisch Gmünd
Congress-Centrum Stadtgarten Schwäbisch Gmünd Rektor-Klaus-Straße 9, 73525 Schwäbisch Gmünd
Konzerte & Live-Musik
Google Kalender - Jubiläumsball der PH Schwäbisch Gmünd - 2025-11-21 19:30:00 Google Yahoo Kalender - Jubiläumsball der PH Schwäbisch Gmünd - 2025-11-21 19:30:00 Yahoo Outlook Kalender - Jubiläumsball der PH Schwäbisch Gmünd - 2025-11-21 19:30:00 Outlook iCalendar - Jubiläumsball der PH Schwäbisch Gmünd - 2025-11-21 19:30:00 ical

Tags