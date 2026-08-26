Jubiläumsball im Kurhaus

Wer zu mitreißender Livemusik im Bigband-Sound tanzen oder einfach einen stilvollen Abend mit Freunden genießen möchte, ist hier genau richtig.

Der Jubiläumsball erinnert an die Anfänge des Kurwesens und feiert zugleich das, was Bad Mergentheim bis heute ausmacht: seine einzigartigen Heilquellen und die lebendige Tradition als Gesundheitsstadt.

Tanztradition als Herzstück der Kurkultur

Schon im 19. und frühen 20. Jahrhundert waren Kurorte ohne Tanz kaum vorstellbar. Kurkonzerte, elegante Ballabende und die legendären Tanztee-Nachmittage prägten das gesellschaftliche Leben – auch in Bad Mergentheim. Wer zur Kur kam, suchte nicht nur Heilung und Erholung, sondern auch Begegnung, Austausch und Vergnügen im Kurhaus.

Gerade die Tanztee-Nachmittage, an die sich viele bis heute lebhaft erinnern, standen sinnbildlich für dieses besondere Lebensgefühl: Man traf sich, kam ins Gespräch, tanzte gemeinsam und erlebte Kur im wahrsten Sinne des Wortes als gesellschaftliches Ereignis. An genau diese Atmosphäre will der Jubiläumsball anknüpfen und erlebbar machen, wie eng Kur, Musik und Tanz historisch verbunden sind.

Heilquellen als Ausgangspunkt einer Gesundheitsstadt

Ausgangspunkt der Erfolgsgeschichte war der 13. Oktober 1826: Der Schäfer Franz Gehrig entdeckte bei seiner Herde am Ufer der Tauber eine Quelle, deren Wasser bitter und salzig schmeckte – die spätere Wilhelmsquelle. Was damals mit einem kleinen Rinnsal begann, entwickelte sich in den folgenden Jahrzehnten zu einem anerkannten Kur- und Gesundheitsstandort von überregionaler Bedeutung.

Heute verfügt Bad Mergentheim über vier Heilquellen – die Wilhelms-, Karls-, Albert- und Paulsquelle – und verbindet gewachsene Kurtradition mit moderner Gesundheitskompetenz. Ohne diese Heilquellen wäre Bad Mergentheim weder Heilbad noch Kurort geworden und hätte sich nicht zur bekannten Gesundheitsstadt im Süden Deutschlands entwickelt. Bis heute kommt Bad Mergentheim der Rang eines der größten Heilbäder in Baden-Württemberg zu.

Der Jubiläumsball im Kurhaus ist daher weit mehr als ein glanzvoller Tanzabend: Er ist ein Dank an die Quellen, die Geschichte der Stadt und die zweihundertjährige Tradition des Kurwesens.

Ein Ballabend in vier Epochen

Musikalisches Herzstück des Abends ist das Savoy Ballroom Orchestra. Die Kapelle bietet legendäres Bigband-Feeling im Großen Kursaal und ein Repertoire, das von mondänem Swing der 1920er Jahre über klassische Tanzmusik bis hin zu moderner Popmusik und anspruchsvoller Bigband-Literatur reicht. Alle gängigen Standard- und Lateintänze können gespielt werden – ideal für einen abwechslungsreichen Ballabend.

Der Jubiläumsball ist in vier Epochen gegliedert, die sich an den Entdeckungsjahren der Bad Mergentheimer Heilquellen orientieren. Jede Epoche wird mit einem Showtanz eröffnet, der typische Tänze und Stile der jeweiligen Zeit lebendig werden lässt. Daran schließen sich Tanzrunden an, in denen das Parkett für alle Gäste geöffnet ist.

Die große Tanzfläche vor der Bühne lädt zum Mitmachen ein, während die Besucherinnen und Besucher im Großen Kursaal an Tischen Platz nehmen und das Geschehen bei Snacks und Getränken verfolgen können. Für das leibliche Wohl ist mit einem Snack- und Getränkeverkauf gesorgt.

Die Moderation des Abends übernehmen Vertreterinnen und Vertreter der Kurverwaltung, des Savoy Ballroom Orchestra sowie der Tanzsportabteilung des TV 1862 Bad Mergentheim e.V.

Jubiläums-Tanzkurs, Eintrittskarten und Extras

Damit sowohl geübte Tänzerinnen und Tänzer als auch Wiedereinsteiger bestens auf den Ball vorbereitet sind, bietet die Tanzsportabteilung des TV 1862 Bad Mergentheim e.V. im Vorfeld einen „Jubiläums-Tanzkurs“ an – einen kompakten Crashkurs mit den wichtigsten Standard- und Lateintänzen. Alle Interessierten können sich direkt bei der Tanzsportabteilung melden.

Ein Höhepunkt im Jubiläumsjahr 2026

Der Jubiläumsball am 17. Oktober 2026 ist Teil des offiziellen Jubiläumswochenendes rund um den Jahrestag der Quellenentdeckung. Zusammen mit dem Festakt und weiteren Programmpunkten erinnert er an die Ursprünge des Kurwesens und zeigt, wie lebendig Bad Mergentheim seine Geschichte interpretiert.

Im gesamten Jahr 2026 macht die Kurverwaltung Bad Mergentheim die Entwicklung von der Quellenentdeckung zur modernen Gesundheitsstadt erlebbar – mit kurbezogenen Veranstaltungen, Inszenierungen im Kurpark, kulturellen Highlights und besonderen Formaten rund um Gesundheit, Geschichte und Kurtradition.

Der Jubiläumsball im Kurhaus schlägt dabei eine Brücke zwischen gestern und heute: Er greift das Flair der klassischen Kur- und Ballabende auf und lädt zugleich ein, die Gesundheitsstadt Bad Mergentheim im Lichte ihrer Quellen neu zu entdecken – tanzend, feiernd und in festlicher Atmosphäre.