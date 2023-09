Jubiläumsempfang

100 Jahre AMJ in Deutschland

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, Assalamualaikum, Friede sei mit Ihnen.1923: Erstmals wird in Deutschland der Grundstein für eineAhmadiyya-Moschee in Berlin gelegt. Was danach folgt, istder Beginn einer einmaligen Erfolgsgeschichte, die einganzes Jahrhundert die religiöse und zivilgesellschaftlicheLandschaft Deutschlands mitprägt. Diese hundertjährigeGeschichte wird bis heute von über 52 Tausend deutschenMuslimen in der gesamten Republik weitergeschrieben:

Muslime, die mit Taten ihr Motto „Liebe für Alle, Hassfür Keinen“ mit Leben füllen

Muslime, die aus ihrer religiösen Überzeugung,gesellschaftliche Teilhabe leben

Muslime, die geleitet werden von einem spirituellenKalifat

Heute – im Jahr 2023 – feiern wir unser 100-jähriges Jubiläumund laden Sie hierzu herzlich zu einem Empfang ein. Seien Siedabei und feiern Sie mit uns:

100 Jahre spirituelles, dynamisches undgemeinschaftliches religiöses Leben

100 Jahre Wohlfahrt und Seelsorge

100 Jahre Ehrenamt und Dienst an der Menschheit

100 Jahre Liebe und Loyalität zu Deutschland

100 Jahre Dialog und Kooperation

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.