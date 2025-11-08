Jubiläumsfestwochenende der Rippberger Blasmusik e.V.

Die Rippberger Blasmusik e.V. feiert im Jahr 2025 ihr 50-jähriges Bestehen. Ein guter Grund für den Musikverein und die Bevölkerung zum Feiern.

Hat doch die Musikkapelle in all den Jahren durch die musikalische Umrahmung vieler kirchlicher und weltlicher Anlässe einen anerkennenswerten Beitrag in unserer Gemeinde geleistet.

Im Rahmen einer Jubiläumsveranstaltung laden wir Sie am Samstag, 08. November 2025 um 19.00 Uhr in die Sporthalle Rippberg ein, um gemeinsam mit Herrn Peter Hauk MdL auf unsere Vereinsgeschichte zurückzublicken.

Verdiente aktive und passive Mitglieder werden vom BDB Bund Deutscher Blasmusikverbände durch den Musikverband Untermain e.V. und die Rippberger Blasmusik e.V. geehrt.

Für die musikalische Umrahmung des Festabends sorgen die Odenwälder Trachtenkapelle Walldürn und die Chorgemeinschaft Hornbach-Rippberg.

Der Eintritt ist frei. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.