Jubiläumsgala – 30 Jahre Eliszis Jahrmarktstheater

30 Jahre Eliszis in einem bunten Spektakel. Die zwei Clowns Nino & Eliszi sind bekannt für ihre schwungvollen Programme, komische Sketche, turbulenten Slapstick und sehr viel Charme. Einzigartig ist die Kombination mit Tanz und Gesang: Eliszi bezaubert mit ihrer wunderbaren Stimme, Nino versetzt mit Akrobatik und Breakdance das Publikum in Staunen. Gemeinsame Tanzeinlagen zu Salsa und Swing machen gute Laune und regen zum Klatschen und Mitwippen an.

Geeignet für Kinder von etwa 4 bis 99 Jahren.

Wir möchten darauf hinweisen, dass sich unsere Vorführungen in der Regel nicht nur speziell an sehr kleine Kinder richten, sondern Menschen jedes Alters erfreuen können.

Die Altersangabe soll Ihnen lediglich eine Orientierungshilfe bieten, wenn Sie Vorführungen mit kleinen Kindern besuchen möchten. Generell gilt, dass auch junge Zuschauer in der Lage sein sollten, der Vorstellung für ca. 35 - 40 Minuten leise zu folgen. Hier ist jedes Kind unterschiedlich.