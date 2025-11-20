Jubiläumsgala - 30 Jahre Compagnia Compostelli

Vorhang auf für 30 Jahre Compagnia Compostelli!

Erlebe ein buntes Programm mit atemberaubender Artistik für Jung und Alt, moderiert von Karl-Heinz Helmschrot, dem charmanten Multitalent, das den Abend mit Witz und Herz zusammenführt.

Ein besonderes Highlight ist der Auftritt der Chinese-Pole-Artistin Clara Köpf, die nach ihrer Ausbildung an der renommierten Codarts Circus Arts in Rotterdam Auszüge aus ihrer neuen Soloshow präsentiert.

Vorstellungen sind:

Freitag, 02.01.2026 um 19:00 Uhr

Samstag, 03.01.2026 um 19:00 Uhr

Sonntag, 04.01.2026 um 16:00 Uhr

Vorverkauf ab 3. November um 10 Uhr