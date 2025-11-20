Jubiläumsgala - 30 Jahre Compagnia Compostelli

Kulturscheune der Freien Waldorfschule Schwäbisch Hall Teurerweg 2, 74523 Schwäbisch Hall

Vorhang auf für 30 Jahre Compagnia Compostelli!

Erlebe ein buntes Programm mit atemberaubender Artistik für Jung und Alt, moderiert von Karl-Heinz Helmschrot, dem charmanten Multitalent, das den Abend mit Witz und Herz zusammenführt.

Ein besonderes Highlight ist der Auftritt der Chinese-Pole-Artistin Clara Köpf, die nach ihrer Ausbildung an der renommierten Codarts Circus Arts in Rotterdam Auszüge aus ihrer neuen Soloshow präsentiert.

Vorstellungen sind:

Freitag,    02.01.2026 um 19:00 Uhr

Samstag, 03.01.2026 um 19:00 Uhr

Sonntag,  04.01.2026 um 16:00 Uhr

Vorverkauf ab 3. November um 10 Uhr

